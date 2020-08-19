Трагедия у берегов Ливии: в Средиземном море утонули 45 беженцев

По меньшей мере 45 беженцев погибли в Средиземном море у берегов Ливии. Эта авария стала самой смертоносной в этом году, сообщает издание Le Point в четверг, 20 августа.

Согласно информации, у лодки взорвался двигатель, после чего она затонула вблизи ливийского города Зувара. Местные рыбаки спасли 37 человек. Выжили в основном граждане Сенегала, Мали, Чада и Ганы.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), эта трагедия увеличила количество человеческих жертв в этом районе Средиземного моря минимум до 302, пишет Корреспондент.net.

Чиновники ООН отметили, что настоящая цифра жертв, остается неизвестной, она безусловно, значительно больше.