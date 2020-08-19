Лоту Гули похоронят в Стамбуле
Известный азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов будет похоронен в Стамбуле. Об этом haqqin.az сообщил брат криминального авторитета Мушвиг Салифов.
Согласно информации, данное решение было принято потому, что семья Надира Салифова проживает в Турции.
Напомним, прошлой ночью Надир Салифов был убит выстрелами в голову в одном из отелей, расположенных в Анталье. Убийцей Надира Салифова является другой криминальный авторитет из Азербайджана по прозвищу Хан. Убийца сбежал с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья - Денизли.