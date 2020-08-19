Названы побочные эффекты российской ковид-вакцины

Основными побочными эффектами, которые могут возникнуть после введения российской вакцины против коронавируса "Спутник V", могут стать озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов. Такие данные следуют из инструкции к препарату, передает ТАСС.

"Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции", - говорится в инструкции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций.

Основными противопоказаниями являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, а также возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.