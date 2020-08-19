Эмин Амруллаев встретился с руководителями частных учебных заведений
Министр образования Эмин Амруллаев провел сегодня видеовстречу с руководителями частных учебных заведений.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, в ходе встречи министр образования рассказал о проведенной в период пандемии коронавируса работе по подготовке к 2020-2021 учебному году. Участников видеовстречи проинформировали о различных предложениях и механизмах их реализации.
В свою очередь, руководители частных учебных заведений высказали свое мнение об организации учебного процесса в новом учебном году.