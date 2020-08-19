Утечка воздуха произошла на Международной космической станции

Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, она произошла, возможно, в американском сегменте станции. Угрозы безопасности МКС и ее экипажа нет. Космонавтов временно изолируют на российском сегменте, сообщил «Роскосмос».

«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента»,— сообщили в российской госкорпорации.

По данным источника ТАСС, одной из возможных причин утечки воздуха является попадание микрометеорита.