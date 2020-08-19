Заместитель Помпео позвонил главе МИД Беларуси
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - рассказали в белорусском министерстве.
По информации пресс-службы МИД, Владимир Макей поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь.