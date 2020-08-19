В Туркменистане готовят новую Конституцию
Конституционная комиссия по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана завершила работу над проектом изменений в Основной закон. Об этом сообщило Государственное информагентство Туркменистана.
О завершении работы президенту Гурбангулы Бердымухамедову сообщили на онлайн-заседании комиссии. Главное изменение — в стране планируется создать двухпалатный парламент под названием Национальный совет. Роль верхней палаты будет играть Халк Маслахаты (Народный совет), роль нижней — Меджлис (нынешний парламент).
Бердымухамедов заявил, что речь идет о «выводе на более высокий уровень деятельности демократических институтов»: «В нашей Конституции в качестве высшей ценности общества и государства определен человек. Защита, поддержка и служение человеку — главные задачи органов государственной власти», цитирует его агентство Fergananews.