Ближайшее окружение Асада попало под санкции США

США ввели санкции против шести сирийских граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов страны.

Ограничения коснулись ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада. В частности, санкции вводятся против Луны аль-Шибл, по данным Госдепа, она является «медиасоветником» президента Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

В санкционные списки попали также Гаит Дала, Яссер Хусейн Ибрагим, Самер Исмал, Мухаммад Аммар Саати Мухаммед бин Навзад и Фади Сакр. В США полагают, что все они причастны к нарушениям прав человека, атакам против мирных жителей, коррупции и незаконному обогащению сирийского лидера.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал так называемый «закон Цезаря». Он дает право Вашингтону право вводить санкции в отношении организаций и лиц, которые поддерживают правительство Сирии или различные действующие на территории страны вооруженным формирования.