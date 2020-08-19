Европа на пороге второй волны коронавируса?

В частности, в Испании за среду, 19 августа, выявили 3 715 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель за сутки с тех пор, как в конце июня в этой стране отменили общенациональные меры по самоизоляции.

Во многих странах ЕС продолжают фиксировать быстрый рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, пишет Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

В Италии число новых случаев инфицирования коронавирусом за прошедшие сутки достигло рекордных за месяцы после карантина 845. Такие данные распространил в четверг минздрав республики. Днем ранее было зарегистрировано 642 случая.

В Германии в четверг зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - рекордно высокое число инфицированных для этой страны с апреля.

Во Франции в каждом третьем городе власти ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах, в том числе на открытом воздухе. В Ницце же в четверг объявили о том, что маску теперь необходимо носить даже на природе. Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки во Франции в среду составило 3,8 тыс.

В Хорватии за последние сутки было зарегистрировано рекордное число инфекций, среди заразившихся - футболист чемпиона страны, загребского "Динамо".