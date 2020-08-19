Али Асадов созвал заседание и обсудил бюджет Госнефтефонда

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Али Асадова в видеоформате прошло заседание Совета.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, были обсуждены итоги деятельности ГНФАР за первые семь месяцев 2020 года и изменения в бюджете фонда на 2020 год. Также подробно обсуждались вопросы долгосрочной устойчивости Госнефтефонда на фоне новых вызовов.

Изменение мировых цен на нефть, сокращение добычи по соглашению ОПЕК +, дополнительные перечисления из Нефтяного фонда в бюджет в связи с корректировкой госбюджета вызвали необходимость пересмотреть бюджет ГНФАР на 2020 год.

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) одобрил изменения бюджета ГНФАР на 2020 год и принял решение представить на утверждение президенту Азербайджана.