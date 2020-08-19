Билл Гейтс напомнил о забытой из-за COVID опасной болезни

Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, отметив, что малярийные комары не стали "делать передышку" на фоне ситуации с COVID-19, передает РИА Новости.

"Комары не соблюдают социальную дистанцию. И они не носят масок", — написал Гейтс. По словам предпринимателя, во многих странах пик COVID-19, вероятно, наступает в разгар заболеваемости малярией.

"Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. Представители системы здравоохранения опасаются, что то же самое может произойти и с COVID-19", — говорится в его статье.

Гейтс указал, что из-за пандемии во многих африканских регионах начались проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Он добавил, что, согласно прогнозу ВОЗ, если ситуацию не удастся урегулировать, смертность от малярии в странах Африки южнее Сахары достигнет уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек.