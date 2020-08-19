Макрон: Франция готова предоставить Навальному помощь и убежище

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье, в том числе предоставить убежище. Об этом он рассказал после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его слова приводит France Info, сообщает «Дождь».

О готовности предоставить медицинскую помощь Навальному также заявила и Меркель.

«Мы готовы предложить любую необходимую помощь Алексею Навальному, его близким, в плане здоровья, убежища и защиты. Мы чрезвычайно опечалены и обеспокоены этой ситуацией», — заявил Макрон.