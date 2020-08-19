Макрон: Франция готова предоставить Навальному помощь и убежище
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье, в том числе предоставить убежище. Об этом он рассказал после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его слова приводит France Info, сообщает «Дождь».
О готовности предоставить медицинскую помощь Навальному также заявила и Меркель.
«Мы готовы предложить любую необходимую помощь Алексею Навальному, его близким, в плане здоровья, убежища и защиты. Мы чрезвычайно опечалены и обеспокоены этой ситуацией», — заявил Макрон.
DIRECT 🔴 Emmanuel Macron se dit prêt à offrir "l'asile" à l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en Sibérie dans un état grave— franceinfo (@franceinfo) August 20, 2020
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