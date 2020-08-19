Первая лига FIFA20: Газах вновь победил Нахчыван

Сегодня стартовал 20-й тур Первой лиги FIFA20. Самым интересным матчем дня была встреча между командами Qazakh Ashiqs и Nakhchivan Alinja Towers, находившимися в группе лидеров.

На прошлой неделе Газах обыграл Нахчыван со счетом 3:2. Сегодня у действующего чемпиона был шанс взять реванш, но сделать это не удалось. Qazakh Ashiqs вновь победили со счетом 3:2 и укрепились среди фаворитов, доказав, что неслучайно занимают место в лидирующей группе.

Сможет ли Нахчыван после двух поражений от Газаха вернуться в борьбу за чемпионство? Или у Qazakh Ashiqs будет только один конкурент - Quba Tigers?

Все игры Первой лиги FIFA20 транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 - на телеканале Idman TV. Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan (GLA) и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank.