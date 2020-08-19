Еще один советник Трампа пойман на мошенничестве

Леонид Швец, автор haqqin.az 22:05

В четверг в Нью-Йорке арестовали Стива Бэннона, бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа и выдающегося идеолога «трампизма». В составе группы из четырех человек, до данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Бэннон участвовал в сговоре с целью похитить и отмыть средства, полученные в ходе кампании «Мы строим стену».

Кампания проводилась в 2018 году и заключалась в сборе добровольных пожертвований на строительство отдельных участков стены на границе с Мексикой – любимого проекта Трампа. Всего организаторам удалось собрать около 25 миллионов долларов, хотя публично заявлялось, что они намерены выручить миллиард долларов. При этом подчеркивалось, что фонд совершенно некоммерческий, все средства будут направлены на строительство. Между тем значительные суммы перегонялись на специально созданные счета, которые использовались мошенниками для личных целей. Минимум миллион был переведен на счета Бэннона.

Стив Бэннон – именно тот человек, который может смело приписать себе в заслугу избрание Дональда Трампа президентом. Именно он руководил его избирательной кампанией на завершающем, решающем этапе с августа 2016 года. Бывший главный редактор ультраконсервативного издания Breitbart, Бэннон и до этого играл одну из самых важных ролей в избирательном штабе, формируя уже фирменную провокационную и агрессивную манеру Трампа. После победы он работал советником президента по стратегическим вопросам, по сути, был его первым помощником. У него возникли неизбежные противоречия с другим центром влияния – зятем Трампа Джаредом Кушнером и его женой Иванкой. Самого президента США раздражало, что его помощника преподносят едва не как главный мозг Белого дома. Журнал Time даже вышел как-то с обложкой с фото советника и подписью «Президент Бэннон». Отношения с Трампом портились, и в августе 2017 года Бэннон покинул свою должность, но поддерживать Дональда Трампа не перестал, о чем свидетельствует и его участие в проекте «Мы строим стену».