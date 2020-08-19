Еще один советник Трампа пойман на мошенничестве
В четверг в Нью-Йорке арестовали Стива Бэннона, бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа и выдающегося идеолога «трампизма». В составе группы из четырех человек, до данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Бэннон участвовал в сговоре с целью похитить и отмыть средства, полученные в ходе кампании «Мы строим стену».
Кампания проводилась в 2018 году и заключалась в сборе добровольных пожертвований на строительство отдельных участков стены на границе с Мексикой – любимого проекта Трампа. Всего организаторам удалось собрать около 25 миллионов долларов, хотя публично заявлялось, что они намерены выручить миллиард долларов. При этом подчеркивалось, что фонд совершенно некоммерческий, все средства будут направлены на строительство. Между тем значительные суммы перегонялись на специально созданные счета, которые использовались мошенниками для личных целей. Минимум миллион был переведен на счета Бэннона.
Стив Бэннон – именно тот человек, который может смело приписать себе в заслугу избрание Дональда Трампа президентом. Именно он руководил его избирательной кампанией на завершающем, решающем этапе с августа 2016 года. Бывший главный редактор ультраконсервативного издания Breitbart, Бэннон и до этого играл одну из самых важных ролей в избирательном штабе, формируя уже фирменную провокационную и агрессивную манеру Трампа. После победы он работал советником президента по стратегическим вопросам, по сути, был его первым помощником.
У него возникли неизбежные противоречия с другим центром влияния – зятем Трампа Джаредом Кушнером и его женой Иванкой. Самого президента США раздражало, что его помощника преподносят едва не как главный мозг Белого дома. Журнал Time даже вышел как-то с обложкой с фото советника и подписью «Президент Бэннон». Отношения с Трампом портились, и в августе 2017 года Бэннон покинул свою должность, но поддерживать Дональда Трампа не перестал, о чем свидетельствует и его участие в проекте «Мы строим стену».
Арест Стива Бэннона – очень чувствительный удар по шансам президента на второй срок. До дня голосования чуть больше двух месяцев, Джо Байден все еще солидно лидирует, и этот скандал ничуть не способствует сокращению отрыва. Больно неприглядным выглядит круг еще недавно самых приближенных к Трампу лиц. Пол Манафорт, который занимался его кампанией до Бэннона, напомним, отбывает тюремное наказание тоже за отмывание денег и за попытку давления на свидетелей. Отбывает свой срок и личный адвокат Трампа Майкл Коэн. Но именно Бэннон считался крупным идеологом, который потеснил традиционных и респектабельных мыслителей-республиканцев. Его уголовное падение бросает несмываемое пятно на трампистов.
И есть некоторая злая ирония в том, что за решеткой, пусть пока и до суда, оказался тот, кто дирижировал кампанией против Хиллари Клинтон, когда многотысячные толпы скандировали: «В тюрьму ее!» Если обвинения против Бэннона будут доказаны, ему светит до сорока лет заключения. Сейчас ему 66 лет, так что есть шансы до конца жизни не увидеть свободы.