Скандал в Бельгии: смерть в полицейском участке сравнивают с убийством Джорджа Флойда

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Вдова скончавшегося в бельгийском полицейском участке гражданина Словакии потребовала провести новое расследование обстоятельств его смерти, после того как в СМИ появилась шокирующая видеозапись из камеры, где содержался мужчина. Как передает BBC, в феврале 2018 года 38-летний словак Йозеф Хованец вылетал из аэропорта Брюссель-Шарлеруа в Братиславу, однако был снят с рейса за хулиганское поведение и помещен в полицейский участок на территории аэропорта. В камере Хованец стал биться головой о стену, в результате у него началось кровотечение. В камеру вошли полицейские, после чего, как сообщалось, у мужчины произошел сердечный приступ. Он был доставлен в больницу, где впал в кому и скончался через несколько дней.

На видеозаписи, которая появилась на днях в бельгийских СМИ, видно, как несколько полицейских скручивают задержанного и фиксируют его в лежачем положении, при этом один из сотрудников сидит на груди мужчины в течение 18 минут. В это время другие полицейские смеются, а одна из сотрудниц вскидывает правую руку, имитируя нацистское приветствие. Инцидент уже сравнивают с убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда - тогда полицейский в течение восьми минут надавливал коленом на шею мужчины, несмотря на слова Флойда о том, что он задыхается. "Я хочу узнать, что именно произошло, и почему полицейские вели себя таким образом", - сказала вдова Хованца Генриета в интервью бельгийской газете Het Laatse Nieuws, которая первой опубликовала запись из камеры.

Вскрытие показало, что он не находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Проблем с законом у Хованца раньше не было. Мужчина владел компанией, которая нанимала словацких строителей для проектов в Бельгии, и регулярно летал по работе между двумя странами. Как пишет бельгийская газета SudInfo, в день вылета из Брюсселя Хованец потерял посадочный талон и пытался прорваться в самолет без него, оттолкнув бортпроводницу. По словам членов экипажа, мужчина выглядел очень нервным. Супруга Хованца рассказала, что созванивалась с ним незадолго до вылета. "Он звучал нормально. Я даже не могла подумать, что что-то не так", - говорит она.