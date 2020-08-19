Скандал в Бельгии: смерть в полицейском участке сравнивают с убийством Джорджа Флойда
Вдова скончавшегося в бельгийском полицейском участке гражданина Словакии потребовала провести новое расследование обстоятельств его смерти, после того как в СМИ появилась шокирующая видеозапись из камеры, где содержался мужчина.
Как передает BBC, в феврале 2018 года 38-летний словак Йозеф Хованец вылетал из аэропорта Брюссель-Шарлеруа в Братиславу, однако был снят с рейса за хулиганское поведение и помещен в полицейский участок на территории аэропорта.
В камере Хованец стал биться головой о стену, в результате у него началось кровотечение. В камеру вошли полицейские, после чего, как сообщалось, у мужчины произошел сердечный приступ. Он был доставлен в больницу, где впал в кому и скончался через несколько дней.
На видеозаписи, которая появилась на днях в бельгийских СМИ, видно, как несколько полицейских скручивают задержанного и фиксируют его в лежачем положении, при этом один из сотрудников сидит на груди мужчины в течение 18 минут. В это время другие полицейские смеются, а одна из сотрудниц вскидывает правую руку, имитируя нацистское приветствие.
Инцидент уже сравнивают с убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда - тогда полицейский в течение восьми минут надавливал коленом на шею мужчины, несмотря на слова Флойда о том, что он задыхается.
"Я хочу узнать, что именно произошло, и почему полицейские вели себя таким образом", - сказала вдова Хованца Генриета в интервью бельгийской газете Het Laatse Nieuws, которая первой опубликовала запись из камеры.
Вскрытие показало, что он не находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Проблем с законом у Хованца раньше не было. Мужчина владел компанией, которая нанимала словацких строителей для проектов в Бельгии, и регулярно летал по работе между двумя странами.
Как пишет бельгийская газета SudInfo, в день вылета из Брюсселя Хованец потерял посадочный талон и пытался прорваться в самолет без него, оттолкнув бортпроводницу. По словам членов экипажа, мужчина выглядел очень нервным.
Супруга Хованца рассказала, что созванивалась с ним незадолго до вылета. "Он звучал нормально. Я даже не могла подумать, что что-то не так", - говорит она.
"Там что-то было не так, он явно плохо себя чувствовал, но полиция это игнорировала. Когда они увидели, что он разбил себе голову до крови, ему были должны оказать медицинскую помощь. Вместо этого они все на него навалились, и он не мог дышать", - говорит она.
В настоящее время бельгийские власти продолжают расследование смерти Хованца. В прокуратуре Шарлеруа заявили, что участвовавшие в инциденте полицейские были допрошены, а женщина-офицер, которая имитировала нацистское приветствие, уволена.