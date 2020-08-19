Трамп об аресте своего экс-советника: «Весьма печальное» известие

Президент США Дональд Трамп назвал "весьма печальным" известие об аресте своего бывшего помощника Стивена Бэннона и отметил, что давно с ним не разговаривал.

Американского лидера попросили прокомментировать сообщения об аресте Бэннона. "Я очень расстроен. Я не имел с ним совершенно никаких дел очень долгое время. ...Это весьма печально для Бэннона. Думаю, это удивительно", - цитирует ТАСС Трампа.

Глава Белого дома добавил, что ему ничего не известно о проекте по строительству участка стены на американо-мексиканской границе, в рамках которого, по версии следствия, нарушил закон экс-помощник. По мнению Трампа, проект был "игрой на публику".