Ученые из Сингапура утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель. Об этом говорится в статье на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.

"Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания. При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось", - отмечается в исследовании, пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что зараженные импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим... Усилия по предотвращению риска вспышек COVID-19, вызванных зараженными продуктами питания, должны начинаться с источника, то есть с помещений, связанных с пищевой промышленностью. К ним относятся частое мытье рук, чистка поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами, материалов и посуды", - отмечается в статье ученых.

РИА Новости напоминает, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее заявлял, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет. В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.