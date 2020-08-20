Глобальные компании выводят свое производство из Китая

Вести.ру отмечают, что комфортные условия производства в Китае разрушаются третий год подряд. Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, США с ЕС. Пандемия же ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.

Треть глобальных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или планирует сделать это в ближайшие два-три года, согласно опросу международной аналитической компании Gartner Inc. Остальные собираются это сделать в ближайшие пять лет.

Американские и европейские компании потратят около 1 триллиона долларов за пять лет на вывод производства из Китая, отмечается в исследовании Bank of America (BofA).

Около 80% компаний глобальных секторов производства пережили разрушение цепочек и поставок в период пандемии, когда были закрыты границы между странами. В итоге 75% из них решили возвращать производства на родину из-за рубежа, следует из исследования BofA по итогам опроса компаний.

Рост торговых тарифов и карантин заставил многие страны поменять поставщиков Китая на альтернативных из Вьетнама, Индии и Мексики.

Потери мировой экономики из-за пандемии к началу лета выросли и оказались больше, чем ожидалось в апреле, отмечает российское издание. Международный валютный фонд ухудшил перспективы восстановления стран. Фонд прогнозирует падение мирового ВВП на 4,9 процента в 2020 году, а в апреле ожидалось снижение только на 3 процента, следует из нового прогноза фонда.

Ожидается сокращение производства во всех странах, кроме Китая. Крупнейшая экономика мира — ВВП США – снизится на 8 процентов по итогам года. ВВП Китая, вторая по величине экономика мира, вырастет на 1 процент. Экономика еврозоны сократится на 10,2 процента. Крупнейшая экономика Евросоюза – ВВП Германии – снизится по итогам 2020 года на 7,8 процента. Остальные крупные страны ЕС потеряют почти по 13 процентов ВВП.