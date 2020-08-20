Меркель: Европа ищет диалога с Лукашенко

Меркель напомнила, что общалась с президентом РФ Владимиром Путиным и «четко прояснила наши намерения, чего мы ждем».

Европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом Александром Лукашенко, но он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Это значит, прежде всего, что люди в Беларуси, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны, что будет диалог при посредничестве, например, ОБСЕ», – передает РИА Новости ее слова на совместной конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Она отметила, что председатель Евросовета Шарль Мишель проинформировал Путина о результатах саммита лидеров ЕС накануне.

«Я считаю, что это очень хорошо. Мы тем самым показываем, что мы готовы с Россией и, если будет такое желание, с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога. Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождение заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране», – добавила Меркель.