Эрдоган пообещал «очень хорошие новости», которые «откроют новую эпоху в Турции»

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшую пятницу объявит «очень хорошие новости», которые, по его словам, «откроют новую эпоху в Турции» . Об этом глава турецкого государства сказал на открытии первого в стране завода по производству солнечных панелей в Анкаре, пишет Anadolu.

«Заявление президента Турции вызвало ажиотаж по всей стране. Все теряются в догадках, какая весть будет объявлена в пятницу. Многие пользователи социальных сетей стали строить свои предположения, в то время как некоторые СМИ сообщили, что эта радостная весть о том, что Турция нашла нефть или природный газ в Черном или Средиземном море. Интригующее заявление президента и озвучиваемые предположения за короткое время подняли вверх акции нефтехимических компаний на бирже», - пишет турецкое издание.

Глава Ассоциации энергетической экономики, профессор, доктор Гюркан Кумбароглу сказал Haber7, что и Средиземноморье, и Черноморский бассейн богаты нефтью и газом: «В Черном море Румыния и Болгария много лет добывают нефть и природный газ. Часть дунайского блока находится в территориальных водах Турции. Несколько лет назад было сделано небольшое открытие залежей в Акчакоджа. И, может быть, сейчас обнаружено более крупное месторождение. При этом Восточное Черноморье — совершенно другой регион. Там на дне моря залегает большое количество газогидратов. Но они требуют применения особых технологий и технологического прорыва. Поэтому я думаю, что новое месторождение открыто либо в западной части Черного моря, либо в Восточном Средиземноморье».

По словам Кумбароглу, если в упомянутых регионах обнаружены месторождения газа или нефти, эти запасы могут быть разработаны и выпущены на рынок в течение двух лет.

Кумбароглу напоминает, что там, где найдена нефть, может быть найден и газ, поэтому существует вероятность обнаружения и того, и другого.

Обращая внимание на тот факт, что контракты по газу, получаемому Турцией по трубопроводам, истекают в 2022 году, эксперт отметил: «Срок действия долгосрочных контрактов по трубному газу на 20-25 лет истекает через два года. С 2022 года их действие заканчивается. Если Турция нашла такой источник энергии, то получила очень крупный козырь. Также можно допустить возможность экспорта газа в Европу. Турция благодаря газу, найденному в открытом море, может стать экспортером энергоресурсов».