В Китае оценили российскую вакцину от COVID-19

Один из ведущих китайских эпидемиологов Чжун Наньшань положительно отозвался о российской вакцине от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Пекине.

Китайский ученый поздравил Россию с завершившейся регистрацией медикамента. Он отметил, что препарат безопасен в использовании и китайские ученые активно взаимодействуют с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой новой вакцины от коронавируса, пишет Лента.ру.

К третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 также захотела присоединиться Мексика