Лавров надеется на скорое возобновление полетов в Грузию
Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с Грузией - это вопрос ближайшего будущего, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения – это вопрос ближайшего будущего. Внимательно следим за положением дел в самой Грузии, разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".