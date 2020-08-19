В Испании вспышка вируса лихорадки Западного Нила: уже есть жертва

Житель испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) умер из-за вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, 77-летний мужчина стал первой жертвой вируса, вспышка которого зафиксирована в провинции. Умерший несколько дней находился в отделении интенсивной терапии, передает ТАСС.

Вспышка заболевания в Андалусии уже затронула 35 человек, из них 32 госпитализированы.

Вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего переносчиками заболевания являются комары.