Ухудшилось состояние здоровья Лалы Шовкет
У лидера Либеральной партии Азербайджана, профессора Лалы Шовкет возникли серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил председатель партии Аваз Темирхан.
По его словам, Лале Шовкет предстоит серьезная хирургическая операция.
А.Темирхан от имени членов Либеральной партии пожелал Лале Шовкет скорейшего выздоровления, чтобы она успешно прошла это тяжелое испытание.
«Мы, члены Либеральной партии, желаем Лале Шовкет, которая стала символом честности и отваги в азербайджанской политике, скорейшего исцеления», - сказал Темирхан.