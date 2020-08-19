Евгений Сова возглавил парламентскую группу Израиль-Азербайджан

В Израиле уже полтора года довольно сложная политическая ситуация, связанная с чередой выборов и борьбой с коронавирусом. И потому на второй план отошли парламентские группы Израиля с дружественными странами. Одной из таких стран является Азербайджан, пишет информационный портал Stmegi.

В июле президент международной ассоциации Изриаль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак направил председателю Кнессета Яриву Левину официальное письмо, в котором призвал срочно возобновить работу парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан в связи с военными действиями в Товузском районе Азербайджана, на границе между Арменией и Азербайджаном.

Копии письма были отправлены также премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, министру иностранных дел Габи Ашкенази, председателю комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузеру, главе партии «Наш дом Израиль» Авигдору Либерману, который в прошлом являлся главой парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан, другим депутатам Кнессета.

Портал отмечает, что в начале этой недели депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова был назначен на должность руководителя парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан.

Лев Спивак посетил в четверг Кнессет, где встретился с главой партии «Наш дом Израиль» Авигдором Либерманом, с которым обсудили возможности дальнейшего развития азербайджано-израильских отношений, а также с главой парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан, депутатом Евгением Совой.