Германия отправляет самолет за Навальным

Самолет из Германии готов вылететь за Алексеем Навальным уже ближайшей ночью. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на правозащитников.

"Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром транспортабелен, самолет немедленно полетит в Берлин", - приводит ТАСС слова одного из правозащитников.

Представитель фонда Cinema For Peace заявил, что "мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме", передает Интерфакс.

Между тем ранее российские СМИ сообщали, что в пятницу из Москвы в Омск должны прибыть специалисты национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума по состоянию Навального.