Россия требует экстренной встречи Совбеза ООН из-за антииранских санкций
Россия потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возобновлении антииранских санкций. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа», — сказал он.
Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео официально уведомил Совбез ООН о восстановлении американских санкций против Ирана. Ограничения вступят в силу через 30 дней. При этом Помпео выразил надежду, что СБ ООН поддержит инициативу США. Франция, Великобритания и Германия тут же заявили, что не станут поддерживать Вашингтон. А в Иране уверены, американская затея провалится, поскольку является незаконной.