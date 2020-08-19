Лавров: к июльскому конфликту между Азербайджаном и Арменией привел комплекс причин...

"Рассчитываем на скорейшее возобновление переговорного процесса по нагорно- карабах скому урегулированию. Работаем над этим совместно с нашими партнерами по Минской группе ОБСЕ", - цитирует ТАСС российского министра.

Россия вместе с партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговоров по нагорно- карабах скому урегулированию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

Российский министр отметил, что июльский пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал вторым наиболее масштабным нарушением Соглашения о прекращении огня 1994 года. Лавров обратил внимание, что высокоинтенсивные боестолкновения с использованием полевой артиллерии, минометов и ударных беспилотников впервые за последние 26 лет проходили не на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а непосредственно на участке государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, к конфликту привел комплекс причин, в числе которых "исключительная перегретость" публичного пространства по обе стороны границы: "Своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов, вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями".

Как указал Лавров, МИД России предпринимал активные посреднические усилия по урегулированию конфликта: "Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игорь Попов все это время находился на прямой связи с руководством внешнеполитических ведомств двух стран. В результате при активном российском посредничестве вышли, хоть и не с первой попытки, на режим прекращения огня с 16 июля".