Из Берлина в Россию вылетел самолет, который должен доставить оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом сообщает газета Bild.

«Самолет уже в воздухе. Есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — рассказал изданию правозащитник Джейк Бизилдж

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Консилиум московских и омских врачей пришел к выводу, что госпитализированного главу ФБК Алексея Навального нельзя перевозить в другую больницу из-за нестабильного состояния, заявил главный врач больницы, в которой находится Навальный, Александр Мураховский. Об этом сообщает ТАСС.

За минувшую ночь состояние пациента «несколько улучшилось», однако врачи не могут добиться стабильности, рассказал главврач. По его словам, консилиум врачей счел вопрос о транспортировке преждевременным.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.