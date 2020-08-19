Президент Молдавии решил испытать на себе российскую вакцину

Президент Молдавии Игорь Додон захотел первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе. Об этом он написал в своем Facebook.

«Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины, которая сейчас проходит процедуру тестирования. Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — сказал он.

Додон пояснил, что хочет пойти на это ради всех граждан республики, и ждет скорейшего появления препарата в Молдавии.