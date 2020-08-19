В период, когда мир долгое время ведет борьбу с пандемией коронавируса, французская компания BIO-UV, являющаяся самой крупной на планете по производству оборудования на основе UV-C, впервые изобрела устройство под названием BIO-SCAN, которое за считанные секунды уничтожает все вирусы и бактерии, в том числе и COVID-19.

BIO означает «жизнь». BIO-SCAN – одно из последних достижений мировой науки – призван спасти мир и уже стал частью нашей жизни. Произведенное во Франции устройство за 4-10 секунд полностью уничтожает с поверхностей все бактерии и вирусы, среди которых и коронавирус.

BIO-SCAN можно использовать в любом закрытом помещении – в местах большого скопления людей, в офисах, больницах, школах, аэропортах и самолетах, отелях, банках, спортивных центрах, кафе и ресторанах, кинотеатрах и т.д.