В организме Навального нашли опасный яд

Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Юлия сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Об этом говорится в сообщении штаба Навального в Омске, пишет "Медуза".

«Вещество опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея», — рассказали в штабе.

Название вещества, обнаруженного в организме Навального, не раскрывается, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. В транспортной полиции объяснили это «тайной следствия», сказал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Ярмыш опубликовала видео с заявлением Ивана Жданова и Юлии Навальной. Супруга Навального рассказала, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится ее муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешение на его транспортировку на лечение в Европу, «чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло».