Китайцам разрешили ходить без масок

В китайской столице Пекине жителям разрешили ходить по улицам без защитных масок на фоне спада числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение местные власти приняли, поскольку в городе не фиксировалось ни одного случая заболевания за последние 13 дней. Однако большая часть жителей все равно продолжила носить маски, отмечает корреспондент агентства. В частности, люди боятся стать объектом осуждения из-за ее отсутствия.

Это уже второй раз, когда в Пекине снимают масочные ограничения. В первый раз такое решение принималось в апреле, однако затем правила вновь ввели после вспышки в июне.

В последние пять дней Китай вообще не сообщал о внутренних случаях заражения на материковой части страны. В то же время 20 августа стало известно о 22 завезенных случаях, в связи с чем страна закрыла свои границы практически для всех неграждан.