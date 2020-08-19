Ученые узнали причину повторного заражения коронавирусом

Часть людей заражаются коронавирусом повторно из-за высокого уровня некоторых цитокинов. К такому выводу пришли ученые Массачусетской больницы общего профиля в США.

Как пишет журнал Cell, специалисты изучили селезенку и лимфатические узлы умерших от COVID-19. Они установили, что в органах отсутствуют герминативные центры, обеспечивающие устойчивый иммунитет.

Герминативные центры — это структуры, возникающие в лимфатических узлах и селезенке во время инфекции или вакцинации. В них созревают вырабатывающие антитела В-клетки — долгоживущие клетки иммунной памяти. В-клетки позволяют организму выявить патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

Оказалось, что при тяжелой форме коронавируса организм вырабатывает много молекул — цитокина TNF — там, где формируются герминативные центры. В таком случае переболевшие могут заразиться повторно.