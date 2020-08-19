Начинаются похороны Лоту Гули
В Стамбуле начинаются похороны убитого накануне азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули).
Как стало известно haqqin.az, Лоту Гули будет похоронен на одном из центральных кладбищ Стамбула.
Похороны начнутся после дневного намаза.
Напомним, накануне ночью Надир Салифов был убит выстрелами в голову в одном из отелей, расположенных в Анталье. Убийцей Надира Салифова является другой криминальный авторитет из Азербайджана по прозвищу Хан. Убийца сбежал с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья - Денизли.