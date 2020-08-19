Рекордные 532 миллиарда тонн: Гренландия все быстрее теряет свои льды

Гренландский ледяной щит в 2019 году потерял 532 миллиарда тонн льда, это рекордный показатель за все время наблюдений. Из-за таяния в Мировой океан каждую секунду поступают дополнительные 3 миллиона тонн (шесть олимпийских бассейнов) воды, сообщает Science Alert.

Предыдущий рекорд таяния в Гренландии зафиксировали в 2012 году, новый превзошел его на 15%. Но больше всего экологов беспокоят установившиеся долгосрочные тенденции к разрушению ледяного щита.

Подсчитано, что, если бы весь ледяной покров Гренландии растаял, он поднял бы Мировой океан на семь метров.

Предыдущее исследование показало, что Гренландский ледник находился в относительном равновесии примерно до 2000-х годов. В течение годового цикла он накапливал столько же массы, сколько и сбрасывал. Но затем баланс нарушился, темпы таяния резко возросли, и их уже не удавалось компенсировать естественным путем.