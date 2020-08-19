Жители Нью-Йорка массово бежали из города

Грузовые компании Нью-Йорка сообщили, что местные жители массово бегут из города в связи с пандемией коронавируса. Число перевозок с марта по август 2020 года выросло на 46 процентов по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщает The New York Times.

Представители отрасли жалуются, что едва успевают выполнять заказы. Усложняют работу масочный режим в жару и соблюдение социальной дистанции. «Это было похоже на день заезда в кампус колледжа. Все двери распахнуты настежь, повсюду ездят грузовики и двигается мебель», — рассказали представители отрасли.

«Мы отказываем людям, потому что у нас просто нет ресурсов. Обычно летом мы тратим кучу денег на рекламу. Но мы сократили на нее расходы в этом году, потому что не могли себе позволить. И у нас все равно огромный спрос», — поделился владелец одной из транспортных компаний.

Ньюйоркцы массово уезжают за город. Предполагается, что такая тенденция сохранится и осенью. Наибольшей популярностью для бегства из мегаполиса пользуются округ Датчесс (плюс 232 процента переезжающих) и Ольстер (плюс 116 процентов).

Ранее в августе сообщалось, что на Манхэттене опустели более 13 тысяч квартир. Большинство арендаторов покинули свое жилье из-за пандемии коронавируса, и главный финансовый центр США фактически растерял своих жителей.