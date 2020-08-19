Сенсацией все же была отставка министра здравоохранения. С самого начала пандемии он был главным лицом борьбы с коронавирусом в Польше и одним из самых популярных политиков после президента и премьера страны.

Haqqin.az уже сообщал о громких отставках в правительстве Польши. Первым пошел министр здравоохранения Лукаш Шумовски, за ним заявление об увольнении написал министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Л. Шумовски был министром с января 2018 года. Профессиональный врач, он сделал много для преодоления коронавируса в Польше. Но оказалось, что в его бытность брат министра получил выгодный контракт на поставки защитных масок. Во всяком случае, так утверждают некоторые польские медиа.

Речь идет о закупке защитных масок, а также о том, что из миллиона тестов на коронавирус, закупленных в Южной Корее, в Польшу были доставлены только 150 тысяч. Более того, по данным оппозиционных медиа, их все еще не используют больницы.

Сам Шумовски после отставки заявил, что остается депутатом Сейма и вернется к своей профессии врача. Он впервые заговорил о своей отставке еще в феврале этого года, до пандемии, и не скрывал этого.

Причем ни лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньски, ни премьер Матеуш Моравецки не смогли уговорить министра остаться на посту.

Новым министром станет Адам Неджельски, бывший шеф национального фонда здоровья. Медицинское сообщество уже среагировало на это позитивно, считая это смелым решением премьера.

Новый министр, по образованию экономист, занимающийся финансами и стратегическим управлением. Доктор экономических наук с 2003 года, защитив титул в Институте экономических наук в Польской академии наук.

Что касается нового министра иностранных дел — должности, ключевой для любого государства, им в Польше, возможно, станет Збигнев Рау, профессор юридических наук из Лодзи, бывший сенатор Сейма и воевода Лодзи. Перед назначением он был депутатом и руководителем комиссии по иностранным делам польского парламента.

Сразу после назначения Рау сказал, что будет продолжать политику его предшественника, заявленную Польшей, в том числе по отношению к Беларуси.

Причем именно этот аспект он назвал динамичной реакцией на события в соседней стране и способностью мобилизации самых важных субъектов Евросоюза. «Наше геополитическое ноу-хау было подтверждено в Беларуси. Теперь следует за ним следить», - сказал новоиспеченный министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Польша — серьезный игрок не только в ЕС, но и в регионе Центральной и Восточной Европы. С ней должны считаться, как бы этого не хотели и пограничные с ней и Беларусь, и Россия. Ведь соседей, как и родителей, не выбирают.