Парламент Беларуси призвал ЕС не вмешиваться в дела страны

Председатели обеих палат парламента Беларуси: Совета Республики - Наталья Кочанова и Палаты представителей - Владимир Андрейченко в обращении к коллегам из Евросоюза заявили о неприемлемости вмешательства в ситуацию в республике, сообщает БелТА.

В обращении отмечается, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По их итогам президентом Беларуси избран Александр Лукашенко. Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Беларуси. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность.

Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделал важнейшие для Беларуси политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права: "Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси".

Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко призвали коллег из парламентов ЕС оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции о ситуации в Беларуси.