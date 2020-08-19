Украина усилила охрану границы с Беларусью

Украинские пограничники усилили охрану границы с Беларусью, сообщил пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Сейчас границу с Беларусью мы охраняем усиленно, поскольку ситуация в этой стране достаточно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим», – цитирует Демченко «Укринформ».

Он отметил, что сейчас ситуация на границе спокойная. На данный момент никаких нестандартных ситуаций или провокаций украинские пограничники не фиксируют. Демченко также сообщил, что пограничники не наблюдали перемещение какой-либо военной техники на территории Беларуси.