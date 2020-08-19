В Учреждение приюта и социальной реабилитации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в этом году приняты 150 человек.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, 11 из них - это дети до 18 лет, а 139 человек – старше 18 лет. В зависимости от возраста они приняты в разные отделы учреждения.

В связи с пандемией, начиная с марта, не осуществляется прямой прием в учреждение. Люди сначала размещаются в карантинные отделения, откуда после 14 дней, в случае невыявления коронавируса, их принимают в Учреждение приюта и социальной реабилитации.

В настоящее время в Учреждении приюта и социальной реабилитации проживают 56 человек из чувствительных групп населения. Ведется постоянная работа по возвращению их к нормальному образу жизни и возвращению на рынок труда.