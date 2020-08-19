Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в республике вводится фактическое двойное киргизско-российское гражданство. Именно так расценивается введение документа «Мекен-карту», позволяющего пользоваться всеми правами гражданина Киргизии. Одно только ограничение – нет избирательного права. Главная цель властей, решившихся на такой шаг, - спасение экономики.

Рискнув на непопулярный в националистических кругах шаг с «Мекен-карту», Сооронбай Жээнбеков призвал выходцев из Киргизии, осевших за границей, вспомнить о родине, оказавшейся на грани дефолта, и задуматься над инвестициями в киргизскую экономику. Между строк можно прочитать и то, что инвесторы могут рассчитывать на определенные преференции и стать серьезно заинтересованными в своем бизнесе в Киргизии.

Положение в республике действительно отчаянное. Жээнбеков, придя к власти, в одном из интервью пообещал устроить в Киргизии «инвестиционный оазис». С тех пор прошло два года, а ситуация только ухудшилась. И дело не только в пандемии, практически уничтожившей малый и средний бизнес и оставившей без работы тысячи киргизстанцев. Кризис зрел задолго до трагического появления коронавируса. В Киргизии произошло несколько конфликтов между инвесторами, разрабатывающими различные месторождения, населением, недовольным этим обстоятельством. Естественно, подобная перманентная напряженность негативно отразилась на инвестиционном климате, и желающих вкладываться в Киргизию все меньше и меньше.

Так, согласно отчету Национального статистического комитета, в 2018 году объем прямых инвестиций в Киргизию составлял 851,7 млн долл., а в 2019-м – 569,8 млн долл. В первом квартале 2020 года показатель снизился еще на 16%, а к концу года – еще больше.

Вот в таких условиях президент Жээнбеков вспомнил о соотечественниках с иностранным гражданством. В первую очередь, с российским. Потому как в новом законе четко прописано, что на «Мекен-карту» не могут рассчитывать бывшие граждане Киргизии, получившие паспорта сопредельных государств - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Получается, что закон принят для экс-граждан Киргизии, ставших гражданами РФ и в гораздо меньшей степени Турции и каких-то других стран.

В России, по статистическим данным, находится более миллиона киргизстанцев, из которых примерно половина стала гражданами РФ. Часть из них, потеряв работу из-за эпидемии и кризиса, потянулась на родину. Но там у них - обладателей российских паспортов - начались проблемы с медицинским обслуживанием, устройством детей в школы и дошкольные заведения. Явно зрело социальное недовольство. Жээнбеков введением «Мекен-карту» устранил эту опасность.

Вместе с этим эксперты указывают на важнейшее обстоятельство - Киргизия принятием фактического двойного российско-киргизского гражданства первой из бывших республик Советского Союза продемонстрировала возможность создания единого правового политического пространства с Россией. А это, в свою очередь, реанимировало настроения любителей порассуждать о восстановлении СССР в несколько иной форме. Несомненно же пока то, что введение «Мекен-карту», по меньшей мере, еще больше закрепит союзнические отношения Киргизии с Россией. А они, несмотря на наличие некоторых противоречий, выглядят достаточно «увесисто».