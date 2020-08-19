Россия и Киргизия объединяются Еще один шаг к СССР?
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в республике вводится фактическое двойное киргизско-российское гражданство. Именно так расценивается введение документа «Мекен-карту», позволяющего пользоваться всеми правами гражданина Киргизии. Одно только ограничение – нет избирательного права. Главная цель властей, решившихся на такой шаг, - спасение экономики.
Рискнув на непопулярный в националистических кругах шаг с «Мекен-карту», Сооронбай Жээнбеков призвал выходцев из Киргизии, осевших за границей, вспомнить о родине, оказавшейся на грани дефолта, и задуматься над инвестициями в киргизскую экономику. Между строк можно прочитать и то, что инвесторы могут рассчитывать на определенные преференции и стать серьезно заинтересованными в своем бизнесе в Киргизии.
Положение в республике действительно отчаянное. Жээнбеков, придя к власти, в одном из интервью пообещал устроить в Киргизии «инвестиционный оазис». С тех пор прошло два года, а ситуация только ухудшилась. И дело не только в пандемии, практически уничтожившей малый и средний бизнес и оставившей без работы тысячи киргизстанцев. Кризис зрел задолго до трагического появления коронавируса. В Киргизии произошло несколько конфликтов между инвесторами, разрабатывающими различные месторождения, населением, недовольным этим обстоятельством. Естественно, подобная перманентная напряженность негативно отразилась на инвестиционном климате, и желающих вкладываться в Киргизию все меньше и меньше.
Так, согласно отчету Национального статистического комитета, в 2018 году объем прямых инвестиций в Киргизию составлял 851,7 млн долл., а в 2019-м – 569,8 млн долл. В первом квартале 2020 года показатель снизился еще на 16%, а к концу года – еще больше.
Вот в таких условиях президент Жээнбеков вспомнил о соотечественниках с иностранным гражданством. В первую очередь, с российским. Потому как в новом законе четко прописано, что на «Мекен-карту» не могут рассчитывать бывшие граждане Киргизии, получившие паспорта сопредельных государств - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Получается, что закон принят для экс-граждан Киргизии, ставших гражданами РФ и в гораздо меньшей степени Турции и каких-то других стран.
В России, по статистическим данным, находится более миллиона киргизстанцев, из которых примерно половина стала гражданами РФ. Часть из них, потеряв работу из-за эпидемии и кризиса, потянулась на родину. Но там у них - обладателей российских паспортов - начались проблемы с медицинским обслуживанием, устройством детей в школы и дошкольные заведения. Явно зрело социальное недовольство. Жээнбеков введением «Мекен-карту» устранил эту опасность.
Вместе с этим эксперты указывают на важнейшее обстоятельство - Киргизия принятием фактического двойного российско-киргизского гражданства первой из бывших республик Советского Союза продемонстрировала возможность создания единого правового политического пространства с Россией. А это, в свою очередь, реанимировало настроения любителей порассуждать о восстановлении СССР в несколько иной форме. Несомненно же пока то, что введение «Мекен-карту», по меньшей мере, еще больше закрепит союзнические отношения Киргизии с Россией. А они, несмотря на наличие некоторых противоречий, выглядят достаточно «увесисто».
Товарооборот между Россией и Киргизией в кризисный 2020 год может превысить 2 млрд долл. По словам посла Киргизии в РФ Аликбека Джекшенкулова, «между Россией и Киргизией абсолютно нет политических и экономических препятствий для развития взаимовыгодного бизнеса». В Киргизии уже давно работает «Газпром», который не только занимается газификацией республики, но и строит социальные объекты. Россия дала согласие на участие в проекте строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан. Российские компании представлены в горнорудной промышленности. Так, одна из них к марту обещает выдать первое золото на месторождении «Джеруй».
Успешно развивается военно-техническое сотрудничество. С 2003 года в Канте функционирует авиабаза ОДКБ, которая укомплектована российскими самолетами и летчиками. Недавно Москва приняла решение разместить в Канте средства противовоздушной обороны (ПВО) - Россия не собирается оказываться от взятой на себя роли гаранта военно-политической стабильности в этом регионе. А раз так, то «удельный вес» Бишкека для Кремля возрастает.
В марте 2019 года в ходе визита в Киргизию президент РФ Владимир Путин поинтересовался у Сооронбая Жээнбекова, не собирается ли он возобновить соглашение о гуманитарном сотрудничестве с США. Жээнбеков принес заверения в том, что развивать связи - военные, экономические, культурные, гуманитарные – Бишкек будет в первую очередь с Москвой. И вообще, сказал киргизский президент, даже связи с третьими странами Киргизия будет рассматривать с учетом интересов союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). То есть Бишкек во всем готов учитывать мнение Москвы. Выбор в пользу тесной интеграции киргизская сторона сделала, похоже, еще тогда.
Москва вполне оценила лояльность Бишкека. Так, за военную базу в Канте она согласилась платить на 291,5 тыс. долл. в год больше прежнего. Таким образом, платежи за российское военное присутствие приносят Бишкеку почти 5 млн долл. Попутно Москва списала государственный долг Киргизии 240 млн долл., а потом в качестве безвозмездной помощи предоставила еще и 30 млн. долл., а также военную технику, включая вертолеты Ми-8МТ и радиолокационные станции на более чем 12 млн долл.
С учетом всего этого, можно предположить, что первая фаза российско-киргизской интеграции уже пройдена. Началась вторая – хорошо видимая и более тесная.