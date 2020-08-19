Синоптики прогнозируют ветер и предупреждают метеозависимых людей

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-24, днем 26-28 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла.

В субботу, 22 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-35%.

На пляжах Апшерона будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.

22 августа в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Утром в горах туман. Температура воздуха ночью 18-23, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 13-16 градусов тепла.

22 августа на Апшероне на фоне сильного северо-западного ветра ожидается понижение температуры, что, в основном, неблагоприятно для метеочувствительных людей.