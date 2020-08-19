Университет изящных искусств в немецком городе Гамбург собирается предоставить "гранты на праздность" гражданам, которые готовы ничего не делать. Размер стипендии составляет 1,6 тысячи евро. Будут отобраны три человека, пишет The Guardian.

Желающим получить грант следует до 15 сентября предоставить визуальную презентацию и убедить жюри, что их сфера "активного ничегонеделания" важнее других. Нужно ответить на вопросы: "Что вы не хотите делать? Как долго вы не хотите это делать? Почему не делать это так важно? Почему вы самый подходящий кандидат?"

Автор инициативы Фридрих фон Боррис отметил, что ничего не делать не так уж легко. "Если вы пообещаете вообще не двигаться в течение недели, это будет впечатляюще. Если вы ставите себе цель не двигаться и не думать, еще лучше", - рассказал Боррис.

Он также добавил, что эксперимент имеет серьезные цели: "Как перевернуть с ног на голову общество, построенное вокруг побед и достижений".