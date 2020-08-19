Китай отказался от плохого российского угля

Российские угольные компании пожаловались на проблемы с провозом угля через пограничные переходы с Китаем. В 2020 году поставки топлива по железной дороге упали на 14 процентов, а в РЖД указывают, что в настоящее время КНР принимает только половину нормального объема, пишет «Коммерсантъ».

Причиной отказа китайская сторона называет плохое качество продукции, которая не соответствует таможенным требованиям. На приграничных станциях комиссии отбраковывают отдельные вагоны, что увеличивает время провоза.

По мнению угольщиков, ограничения стали следствием поддержки Пекином своих производителей. Они уверены, что вопрос необходимо выносить на межгосударственный уровень.

Проблемы озвучены в материалах к заседанию рабочих групп Госсовета по направлениям «Энергетика» и «Транспорт», которые состоялись 14 августа. Хотя впервые затруднения были зафиксированы еще в конце прошлого и начале этого года. Тогда на одном только погранпереходе Гродеково ограничения продолжались 29 дней.