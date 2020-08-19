США хотят, чтобы Индия отказалась от российского оружия

Вашингтон добивается от Индии отказа от крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Индии предложено «не подвергать риску дальнейшие благоприятные возможности» военно-технического сотрудничества с США. Такое сотрудничество может быть «осложнено» приобретением «значительных российских вооружений», заявили в Госдепе.

Купер отметил, что «речь идет не обо всем», но приобретение «чего-то вроде С-400 представляло бы собой вызов», как и покупка истребителей Су-35, передает ТАСС.

По словам Купера, американские власти относятся с пониманием к партнерству Индии и России в сфере оружия и ведут откровенный разговор на этот счет с обоими государствами.