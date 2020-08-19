Кремль: Россия готова содействовать урегулированию в Беларуси

Москва готова сделать все возможное для урегулирования в Беларуси, если руководство республики этого захочет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить посреднические услуги между белорусскими властями и оппозицией.