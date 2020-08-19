Песков о госпитализации Навального

По мнению Пескова, в таких вопросах «не нужна лишняя бюрократия». Он отметил, что в Омск прилетел самолет из Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали официального обращения от представителей Алексея Навального о его транспортировке в Германию, но знают, что об этом были сообщения в соцсетях, пишет «Медуза».

«Насколько нам известно, наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, поучаствовать в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и тому подобное. Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте», — сказал Песков. Он добавил, что, по мнению лечащего врача, до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации, поэтому перевозка Навального по воздуху пока невозможна.

«Это может представлять угрозу для его здоровья», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что анализы до сих пор не выявили ничего. «Исключен какой-то набор веществ, которые могли стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим».

Песков подчеркнул, что на проведение анализов нужен не день и не два. «Пока результата нет, поэтому надо чуть-чуть набраться терпения», — сказал он.

Отвечая на вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать транспортировке Навального в Германию, Песков сказал: «Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента». Он добавил, что администрация президента никак не вмешивается в эти вопросы: «Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи».