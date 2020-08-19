Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 14:34

«Я буду союзником света, а не тьмы», - заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, который в последний вечер партийной конвенции принял номинацию и выступил с 25-минутной речью. Основные свои тезисы он огласил не в городе Милуоки, что в штате Висконсин, где формально проходил сам съезд, а ввиду продолжающейся пандемии из почти пустого холла здания в родном городе кандидата - Уилмингтоне, что в пяти милях от его дома.

«Принцем тьмы», конечно, является президент Дональд Трамп, хотя в своем выступлении Байден ни разу не назвал его по имени. «Нынешний президент погрузил Америку во тьму давно и надолго, - сказал лидер демократов. – Слишком много гнева, слишком много страха, слишком много разобщения. ... Нынешний президент не выполнил своего главного долга перед нацией: он не смог защитить нас». Байден пообещал, что он будет опираться на лучших, а не на худших своих соотечественников и уже в свой первый день в качестве президента начнет решительную борьбу против пандемии коронавируса, к которой с такой безответственностью отнесся Трамп, и за быстрое восстановления американской экономики. А до речи Байдена на конвенции демонстрировались многочисленные видео о долгой работе кандидата в Сенате (впервые он был избран туда 43 года назад), о его участии в президентских кампаниях (в них он впервые начал участвовать 33 года назад), о его сыне Бью, который пять лет назад скончался от рака мозга, о его других детях и четырех внуках. Главная идея организаторов этой презентации заключалась в том, чтобы показать номинанта как «хорошего парня», как человека много пережившего и способного к состраданию, которое так необходимо сейчас нации, погруженной президентом Трампом во мрак. Первой честь поставить подпись за Байдена заслужила до этого никому не известная 31-летняя охранница здания газеты New York Times Жаклин Бриттани. В декабре прошлого года она сопровождала Байдена в лифте газеты и, пользуясь моментом, шепнула ему на ушло: «Я люблю вас!» Демонстрация любви к кандидату продолжилась и все последующие четыре дня, хотя значительная часть конвенции была уделена выражению неприязни, отторжения и ненависти к Трампу. Критика кандидата-соперника - в традициях партийных конвенций, но на этом форуме страсти были особенно бурными. Взять хотя бы выступление такого политического тяжеловеса, пользующегося колоссальным авторитетом у демократов, как Билл Клинтон. «Президент проводит несколько часов в день за просмотром телевизора и задирая людей в социальных сетях», - сказал Клинтон. – Америка стала мировым рекордсменом по части безработицы вследствие Covid-19, и в такое время Овальный кабинет (Белого дома) должен был быть командным пунктом, а он стал центром шторма».

Эту тему продолжил другой экс-президент США - Барак Обама. «Дональд Трамп не дорос до этой должности (президента), он с ней не справился, а последствия этого были очень серьезны. 170 000 американцев скончались. Миллионы рабочих мест были потеряны. Наши худшие инстинкты вырвались наружу, наша репутация во всем мире серьезно пострадала, наши демократические институты оказались под угрозой». В том же духе высказалась и Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах четыре года назад (“Я хотела бы, чтобы Дональд Трамп был лучшим президентом. Но, к сожалению, он тот, кто он есть”) и спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси («Трамп постоянно проявлял неуважение к рабочим семьям и женщинам в частности, по отношению к нашему здоровью и нашим правам»). Конечно, к хору критиков Трампа присоединилась и Камала Харрис, первая в истории США темнокожая женщина, которой в случае победы демократов на выборах будет предложена должность вице-президента страны. "Неудачи Дональда Трампа в руководстве страной стоили людям жизней и средств к существованию", - заявила она. По сути, все четыре дня своей конвенции демократы занимались политическими похоронами Трампа, который оказался настоящим монстром, в то время как Байден, по словам Харрис, будет президентом-мечтой, который «использует в борьбе против переживаемой страной трагедии политическое оружие».

Теперь слово возьмет «принц тьмы», Трамп. Он будет провозглашен номинантом республиканцев на их конвенции в Шарлотте, штат Северная Каролина, который откроется в ближайший понедельник. Тезисы его выступления неизвестны, однако всем ясно, о чем он будет говорить. Ясно по его предыдущим выступлениям, в которых он предупредил, что в случае победы Байдена «в стране начнется бардак», «экстремисты-леваки и анархисты станут управлять новым лидером», а «Америка превратится в унылое социалистическое государство типа Венесуэлы». А помогает Трампу в этой борьбе против Байдена прореспубликанская телекомпания Fox и, в частности, ее популярный ведущий Такер Карлсон.