Китайский врач призвал не ждать «волшебных таблеток» от коронавируса

Человечеству, по словам профессора, нужно не ждать появления "волшебных таблеток" от COVID-19, а использовать современные методы лечения, адаптируя их к каждому конкретному случаю болезни. Как сообщает ТАСС, об этом Бинь рассказал в ходе онлайн-семинара, который был организован Национальным университетом Сингапура.

Заместитель главы Национального исследовательского центра респираторных заболеваний Китая профессор Цао Бинь заявил, что в обозримом будущем в мире не появятся универсальные препараты против коронавирусной инфекции.

"Мы много слышали об успешном лечении пациентов с применением одного или группы препаратов, но, к сожалению, ни в самом начале распространения вируса, ни сейчас таких "волшебных таблеток" не существует", - сказал профессор, который в первое время вспышки находился в Ухане для помощи местным врачам.

"Даже во время пандемии, когда окутывает страх беспомощности, в первую очередь, мы должны основываться на клинических исследованиях, а не полагаться на предположения", - заявил Цао Бинь.

Вместо того, чтобы "рассчитывать на "волшебные пилюли", необходимо вырабатывать передовые стратегии лечения почти для каждого случая", указал специалист.

Цао Бинь стал одним из первых в мире специалистов, который в начале пандемии предложил использовать антиретровирусные препараты, применяемые в том числе для лечения ВИЧ-инфицированных.